Калашников: возможное назначение Грызлова послом России в Беларуси повышает статус взаимоотношений двух стран

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможное назначение политического "тяжеловеса" Бориса Грызлова послом России в Беларуси - это повышение статуса взаимоотношений двух стран. Об этом заявил сегодня журналистам в кулуарах проходящей в Москве сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России председатель Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Калашников подтвердил, что обсуждение вопроса о назначении Бориса Грызлова послом в Беларусь проходит в Госдуме, однако окончательное решение будет принимать президент РФ. "Если говорить о той фигуре, которая обсуждается, то это действительно "тяжеловес" и его назначение довольно необычно", - отметил парламентарий.

"Это очень хороший знак, потому что назначение такого "тяжеловеса" с таким опытом, не только переговорным, но и жизненным опытом, свидетельствует о том, какое внимание придается со стороны России этой должности. Это не просто посол, дипломат, который будет вручать верительные грамоты или присутствовать на каких-то мероприятиях. Я думаю, всем это понятно, это очень позитивный знак", - подчеркнул он.

"Это повышение статуса взаимоотношений России и Беларуси", - заявил Леонид Калашников.-0-