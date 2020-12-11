Калинин и Додон обсудили реализацию проектов в торгово-экономической сфере

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран. Собеседники отметили конструктивный характер взаимодействия между Беларусью и Молдовой на всех уровнях и подчеркнули необходимость продолжения работы по реализации двусторонних проектов в торгово-экономической сфере", - рассказали в Министерстве иностранных дел.

В заключение встречи посол Беларуси вручил Президенту Республики Молдова юбилейную медаль "75-год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне".-0-