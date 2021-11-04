Карась: миграционный кризис вызван разрушительным влиянием Запада на ряд стран

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис вызван разрушительным влиянием Запада на ряд стран. Об этом журналистам заявил член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты Палаты представителей 3-4 ноября участвуют в осеннем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по видео-конференц-связи. Сегодня Денис Карась принимает участие в Парламентской конференции организации.

"Сегодняшняя повестка - это современные вызовы безопасности, в центре внимания - Афганистан. Возрастает поток нелегальных мигрантов. Наша делегация убеждена, что это все вызвано разрушением коллективным Западом национальных культур, миропорядка в странах, из которых сейчас бегут люди. Мы все это пытаемся уладить в правильном русле. Мы всегда идем на диалог и на решение общих проблем. Тем более Парламентская ассамблея ОБСЕ на то и нацелена, - сказал Денис Карась. - Но польские и литовские власти этого не хотят слышать и всячески свое где-то даже преступное деяние пытаются скрыть, переложить всю эту вину на Беларусь. При этом в отношении беженцев совершаются нечеловеческие действия со стороны польских и литовских силовых структур. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выслала письмо польским и литовским властям, чтобы они прекратили все это безобразие. Принят вердикт Европейского суда по правам человека, который тоже настаивает на решении данного вопроса".

По словам парламентария, Беларусь ответственно относится к своим обязательствам в борьбе с нелегальной миграцией. "Но при всем этом полностью запретить въезд гражданам иностранных государств мы не имеем права, потому что это нарушение прав и свобод на передвижение. Мы понимаем, что некоторые европейские чиновники замалчивают в средствах массовой информации своих стран те проблемы, которые существуют. Но эта ситуация временная, и в любом случае все эти факты рано или поздно всплывут, и это станет полным моральным банкротством тех политических структур, которые сегодня усугубляют эту проблему и не хотят ее решать", - отметил он.

Денис Карась добавил: "Пользуясь случаем, я хочу обратиться к своим коллегам от имени нашей делегации и хотел бы попросить их обратиться к своим исполнительным властям для того, чтобы они прекратили эту ложь. И в очередной раз мы призываем к совместному поиску разрешения сложившейся ситуации в защите прав беженцев".-0-