Карпенко: референдум - один из элементов прямой демократии

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум - один из элементов прямой демократии, заявил журналистам председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что референдум - это один из элементов прямой демократии, где каждый гражданин имеет возможность высказать свое мнение. Поэтому надо прийти и сделать свой выбор либо за изменения в Конституцию, либо против. У каждого есть такое право", - сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК также прокомментировал призывы деструктивных Telegram-каналов бойкотировать референдум и портить бюллетени. "Эти все игры с бойкотированием, порчей бюллетеней - не что иное как деструктивная деятельность, которая подрывает устои демократичного правового государства", - добавил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.-0-

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Фото Андрея Покумейко