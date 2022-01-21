ЦИК утвердил календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению референдума

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК утвердил календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 22 января мы должны завершить выдвижение представителей в составы территориальных комиссий, до 25-го - утвердить составы комиссий. Образование участков для голосования - не позднее 1 февраля, выдвижение представителей в состав участковых комиссий по референдуму - не позднее 3 февраля. Не позднее чем за 20 дней до проведения референдума - не позднее 6 февраля - мы должны сформировать участковые комиссии", - сказал председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.-0-

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