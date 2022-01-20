Кочанова: Беларусь придает большое значение дружеским отношениям с Саудовской Аравией

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение дружеским отношениям с Саудовской Аравией и готова сотрудничать по всем направлениям, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь придает большое значение дружеским отношениям с Саудовской Аравией и готова сотрудничать абсолютно по всем направлениям. Я глубоко уверена в том, что ваш визит и встреча с руководством нашей страны придаст новый импульс нашим взаимоотношениям, будет способствовать развитию дружбы между нашими народами. Для сенаторов особенно важно сотрудничество между парламентариями. Прежде всего, это те группы дружбы, которые созданы в парламентах двух стран. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить парламентскую делегацию Саудовской Аравии к нам в страну для того, чтобы наметить планы для дальнейшего сотрудничества", - сказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

По ее словам, у Беларуси и Саудовской Аравии есть серьезный потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве. "Мы открыты для широкого диалога, - отметила спикер. - Для граждан Саудовской Аравии введен безвизовый режим, поэтому мы рассчитываем, что в отношении Беларуси будет принято такое же решение".

В свою очередь посол поблагодарил за возможность встречи. "Между нашими странами сложились очень хорошие дружеские отношения", - подчеркнул он.

Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад отметил, что из-за COVID-19 был временно приостановлен обмен визитами и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Посол также добавил, что Саудовская Аравия участвует в тендере по подготовке выставки "Экспо-2030" и просит поддержки у Беларуси по данному вопросу.-0-

Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад

Фото Максима Гучека