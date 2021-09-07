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Политика
07 сентября 2021, 10:29

Кочанова: действия Запада по дестабилизации ситуации в Беларуси подрывают основы международного права

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия стран Запада по дестабилизации ситуации в Беларуси путем введения новых экономических санкций подрывают основы международного права. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов "Спикеры парламентов за более эффективный многосторонний подход для обеспечения мира и устойчивого развития ради блага человечества и планеты", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"В условиях пандемии резко и жестко меняются правила игры на мировой политической арене, опасно разрушается архитектура международной безопасности, заложенная после Второй мировой войны. Не выполняются основные геополитические договоренности, в международных делах все больше доминирует политика силы и агрессии. Мы ощутили это в полной мере после президентских выборов 2020 года. Сегодня Беларусь вынуждена противостоять неприкрытому экономическому и политическому прессингу, целенаправленному вмешательству во внутренние дела, - отметила спикер. - Очевидно, что не всех в мире устраивает стабильность и спокойствие в Беларуси, миролюбивая внешняя политика нашего государства, статус донора европейской безопасности и переговорной площадки, в том числе и для "нормандской четверки". Действия стран Запада, направленные, прежде всего, на дестабилизацию ситуации в Беларуси путем введения новых экономических санкций, подрывают основы международного права, угрожают международному миру и устойчивому развитию не только Беларуси, но и региона в целом".

Наталья Кочанова напомнила, что белорусские парламентарии неоднократно в своих заявлениях и комментариях обращались к западным коллегам побудить их правительства не нарушать нормы международного права в отношении Беларуси.

В июле 2020 года сенаторы и депутаты всех уровней - 18 тысяч человек - обратились к мировому сообществу с призывом выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении белорусского государства и его народа, проявить с нами солидарность в отстаивании права на мирную жизнь, вернуться к ответственному и плодотворному взаимодействию на благо всех стран.

"Беларусь выступает за поиск путей ослабления геополитической напряженности и укрепления международной безопасности. В связи с этим хотелось бы обратить внимание всех участников конференции на выдвинутую главой белорусского государства инициативу о необходимости "запуска" глобального диалога по безопасности. В целях ее продвижения в Минске проведен ряд международных мероприятий высокого уровня. В контексте противодействия новым вызовам приоритетной является тема борьбы с международным терроризмом, в том числе в киберпространстве, - заявила председатель Совета Республики. - Интернет является важнейшим элементом современной жизни. Его стремительное развитие открывает широкие возможности для прогресса и, одновременно, использования технологий в преступных целях - в информационных и гибридных войнах, кампаниях по дезинформации и разжиганию ненависти. Республика Беларусь в полной мере испытала это на себе в ходе прошлогодних президентских выборов и попытки осуществления государственного переворота. Однако мы выстояли благодаря политической воле и мужеству Президента Беларуси, сплоченности вокруг него значительной части белорусского общества и суверенитету".

По словам Натальи Кочановой, назрела острая необходимость в выработке под эгидой Организации Объединенных Наций согласованных международных подходов по регулированию деятельности в Интернете. И в этом вопросе свое слово должны сказать парламентарии и Межпарламентский союз.

"В этом контексте хочу обратить внимание еще на одну международную инициативу Президента Беларуси Александра Лукашенко - сформировать "пояс цифрового добрососедства". Призываю коллег присоединиться к ней посредством подписания соглашений о международной информационной безопасности на основе соблюдения цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга. Создание четкой международной правовой базы в сфере информационной безопасности будет способствовать в том числе эффективному противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и реальной жизни. В национальном законодательстве Беларуси уже введены такие новации. Определены меры по защите национального информационного пространства в медиасфере, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, усовершенствованы подходы к государственной регистрации и перерегистрации средств массовой информации", - рассказала спикер.

Также она обратила внимание на то, что пандемия и борьба с новыми вызовами и угрозами не должны стать причиной невыполнения Целей устойчивого развития на период до 2030 года. В прошлом году наша страна упрочила свои позиции в рейтинге индекса достижения целей и поднялась с 23-го на 18-е место среди 166 стран.

"Устойчивое восстановление после пандемии будет в значительной степени зависеть от международного сотрудничества и солидарности и в первую очередь от наличия справедливой, открытой и прозрачной мировой торговой системы без экономических санкций, давления и вмешательства во внутренние дела", - резюмировала Наталья Кочанова.

5-я Всемирная конференция спикеров парламентов "Спикеры парламентов за более эффективный многосторонний подход для обеспечения мира и устойчивого развития ради блага человечества и планеты" проходит 7-8 сентября в Вене под эгидой Межпарламентского союза, Организации Объединенных Наций и Парламента Австрии.

На ней обсуждаются вопросы реагирования на пандемию COVID-19, противодействие дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и офлайн, достижения Целей устойчивого развития. Конференция завершится принятием Декларации.-0-

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