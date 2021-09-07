Кочанова: в Беларуси продуманно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продуманно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов "Спикеры парламентов за более эффективный многосторонний подход для обеспечения мира и устойчивого развития ради блага человечества и планеты", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"Пятая Всемирная конференция спикеров парламентов проходит в сложный период мирового кризиса, обусловленного пандемией, ее геополитическими и экономическими последствиями. Сегодня обеспечить международный мир и устойчивое развитие можно только остановив пандемию коронавируса, сохранив сотни тысяч жизней. Тема конференции спикеров парламентов актуальна для большинства стран нашей планеты. В Беларуси продуманно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией. Наша страна воздержалась от остановки экономики, введения запретов и карантина с учетом долгосрочного прогнозирования их негативного влияния на жизнь людей и социально-экономическое развитие, - рассказала Наталья Кочанова. - Мы сохранили и укрепили развернутую систему санитарно-эпидемиологических служб и медицинских учреждений первичного звена. На уровне правительства функционирует межведомственная рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра. Все руководители, включая председателя Совета Республики, губернаторов, держат на контроле эти вопросы. Парламентом и правительством приняты нормативные правовые акты, определяющие меры по предотвращению завоза, распространения и лечения COVID-19".

Наталья Кочанова напомнила, что подписан указ Президента о поддержке экономики, направленный на минимизацию влияния на нее эпидемиологической ситуации в мире и закрытия границ, одобрен комплекс мер правительства в данной сфере. Белорусские власти продолжают активную реализацию мер по усилению санитарно-эпидемиологического контроля, укреплению материальной базы системы здравоохранения и профилактике инфекции среди населения, в том числе уделяется внимание соблюдению масочного режима и физического дистанцирования.

"Усилия государства сосредоточены на обеспечении граждан вакцинами. Проведена вакцинация медицинских, социальных работников, учителей. С апреля 2021 года начата вакцинация всех желающих белорусских граждан, а с июля граждане 73 иностранных государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Избранная модель реагирования на пандемию доказала свою эффективность. Мы нашли тот баланс, который позволил сохранить жизнедеятельность государства, прежде всего его экономики, и, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту населения. Наш подход получил поддержку миссии Всемирной организации здравоохранения, которая работала в стране по приглашению Президента Александра Лукашенко, - подчеркнула спикер. - Мы уверены, что большую роль в борьбе с пандемией может сыграть международное сотрудничество, в том числе по линии парламентов, направленное на обмен информацией и передовым опытом, а также обеспечение всеобщего доступа к вакцине".

5-я Всемирная конференция спикеров парламентов "Спикеры парламентов за более эффективный многосторонний подход для обеспечения мира и устойчивого развития ради блага человечества и планеты" проходит 7-8 сентября в Вене под эгидой Межпарламентского союза, Организации Объединенных Наций и парламента Австрии. На ней обсуждаются вопросы реагирования на пандемию COVID-19, противодействие дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и офлайн, достижения Целей устойчивого развития. Конференция завершится принятием декларации. -0-