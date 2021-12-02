Кочанова: между Беларусью и Россией не просто крепкая дружба, а братские отношения

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Россией не просто крепкая дружба, а братские отношения. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Россию связывают исторические корни. Между нашими народами не просто крепкая дружба, а братские отношения. Высокую роль в укреплении наших отношений играют добрые отношения между президентами. Сегодня наши отношения развиваются абсолютно по всем направлениям. И важной составляющей является парламентское взаимодействие на всех уровнях", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что ситуация, которая разворачивается вокруг Беларуси и России, непростая. "И, как сказал сегодня Александр Лукашенко на встрече с вами, в этой ситуации нам нужно не просто выстоять, нам нужно развиваться эффективно", - подчеркнула она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что в ноябре на заседании ВГС главами наших государств были подписаны важные интеграционные документы. "Несомненно, это будет способствовать новому этапу в развитии наших отношений. Мы в этом уверены. А для парламентариев это серьезная работа в развитии законодательной базы, гармонизации законодательства и реализации всех тех договоренностей, которые были подписаны. Мы все включимся в эту работу, чтобы все эти подписанные договоренности были во благо наших народов и государств", - констатировала она.

Как добавил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, возможности Парламентского собрания не исчерпаны. "Это путь, который нам предстоит пройти. От интеграции должны выиграть и государства, и народы. Поэтому мы сегодня договорились структуру Парламентского собрания пересмотреть с позиции повышения ее эффективности, возможно, с увеличением количества профильных комиссий. Говорили о новых формах сотрудничества, потому что каждое время требует новые подходы. Парламентская структура должна быть более гибкой, более эффективной и заточенной на конечный результат", - сказал он.

Вячеслав Володин отметил, что вызовы, с которыми столкнулись наши страны, не могут не беспокоить. Поэтому парламентариям Союзного государства необходимо более эффективно строить свою работу. "Сегодня мы приняли заявление, связанное с ситуацией на границе Беларуси и Польши. Считаем недопустимым двойные стандарты и вмешательство в дела суверенных государств", - подчеркнул он.

Председатель Госдумы России констатировал, что Запад пытается переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на Беларусь. "Это недопустимо и не вкладывается ни в какие рамки международных отношений", - сказал Вячеслав Володин.-0-