Коктыш: кризис в Казахстане показал, что ОДКБ является единственным гарантом безопасности в регионе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризис в Казахстане показал, что ОДКБ является единственным гарантом безопасности в регионе. Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас всем понятно, что единственный гарант безопасности в регионе - это ОДКБ", - считает Кирилл Коктыш.

По мнению политолога, случившийся в Казахстане кризис позволяет сделать вывод, что впервые роль США как брокера безопасности в регионе оказалась равной нулю. "Это, наверное, главное событие", - сказал он.

В свою очередь политик, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич обратил внимание, что характер событий в Казахстане говорит о том, что они готовились и не были спонтанными. "Те, кто планировал государственный переворот, действовали крайне организованно, это было видно по видео, которые появились в интернете", - заметил парламентарий.-0-