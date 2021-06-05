Комплекс мер в ответ на западные санкции готов - Головченко

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления Президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добросососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание на то, что в Беларуси работает большое количество иностранных предприятий, в том числе из тех стран, что проводят особенно недружественную политику. "Они могут потерять наш рынок. Пусть он не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС - это миллиарды в год. Хотелось бы, чтобы западные политики подумали о судьбах бизнесов", - призвал он.

"Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовы переориентироваться. Разрыв технологий сейчас минимальный. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются", - отметил Роман Головченко.

"Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко также заявил, что будет обеспечена поддержка всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций.-0-

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