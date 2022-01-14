Конюк: Беларусь ведет свою политику исключительно в фарватере национальных интересов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет свою политику исключительно в фарватере национальных интересов. Об этом посол Беларуси в Армении Александр Конюк заявил в интервью информационной компании "АрмИнфо", сообщает БЕЛТА.

"Нам в Беларуси удалось многое сохранить, особенно свою промышленную инфраструктуру, а затем и воссоздать ее на новых принципах, серьезно модернизировать, сохранить высокий уровень образования, поднять аграрную сферу. Все это кое-кому очень не нравится. Нас хотели, грубо говоря, развалить, растоптать. Не нравится им, что есть такая страна в центре Европы, которая ведет свою политику исключительно в фарватере своих национальных интересов", - подчеркнул Александр Конюк.

Он рассказал: в Беларуси были закрыты всяческие НПО и НКО, которые "по уставу кошечками заниматься должны, а они занимаются чем угодно, только не тем, что в уставах записано и еще за счет иностранных денег".

Посол считает, что надо внимательнее подходить к вопросам создания собственного инклюзивного социального капитала, помогать именно таким структурам, а не тем, кто работает на "дядюшку Сэма". "Была попытка цветной революции, которую пытались нам навязать фактически с целью уничтожить нашу страну. Не удалось!" - отметил дипломат.-0-