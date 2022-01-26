Конюк: события в Казахстане на 100% доказали состоятельность ОДКБ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане на 100% доказали состоятельность Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил посол Беларуси в Армении Александр Конюк в интервью медиахолдингу "Иравунк", передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что, как показала жизнь, ОДКБ необходима для обеспечения безопасности в регионе. По его мнению, именно участие миротворческого контингента этой организации позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.

"Стабилизация у наших друзей, в Казахстане, наступила именно благодаря ОДКБ. И все об этом говорят, - сказал Александр Конюк. - То, что произошло в начале года, доказало ее состоятельность не то что на 100% - об этом даже вообще разговора нет".

Посол отметил решительные действия руководства Армении, которая сейчас председательствует в ОДКБ, по организации спецоперации. "Если бы этого не было, не знаю, как бы дальше развивались события в Казахстане, но они бы развивались очень плохо", - считает он.

Александр Конюк также обратил внимание, что смелые действия ОДКБ понравились не всем: "Кому понравится, что существует такая мощная военная организация, которая способна выполнять задачи, причем очень быстро. За этой организацией будущее".-0-