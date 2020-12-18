18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк вручил верительные грамоты Президенту Армении Армену Саркисяну. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В беседе Александр Конюк и Армен Саркисян подтвердили взаимную заинтересованность Беларуси и Армении в дальнейшем развитии отношений во всех сферах. Участники встречи отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота и сошлись во мнении, что две страны обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено активизации белорусско-армянского сотрудничества в области промышленной кооперации, инновациях и культуре.-0-