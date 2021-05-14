14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия не поддержала предложения об однопалатном парламенте, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Палаты представителей, член Конституционной комиссии Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе палат парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте", - сказал Валерий Мицкевич.

Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-

Валерий Мицкевич

Фото Оксаны Манчук