14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов, заявил сегодня во время заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики Президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание Президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-

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Фото Оксаны Манчук