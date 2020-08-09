Конституционный строй устоит, но протестные акции будут - прогноз эксперта

Александр Шпаковский. Фото из архива
Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный строй в Беларуси устоит, но акции несогласных будут. Таким прогнозом с журналистами поделился директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мой прогноз таков: конституционный строй Беларуси устоит. Президент победит в первом туре, но акции несогласных будут. Надеюсь, удастся избежать серьезных столкновений и удержать людей в рамках правового поля", - отметил Александр Шпаковский.
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