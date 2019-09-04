Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого состоялись переговоры рабочих групп ТКГ.

Во время предыдущей встречи, которая прошла 21 августа, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик отметил, что перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, приносит плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным - спустя 30 дней после его начала среднее число нарушений режима прекращения огня значительно ниже, чем до его вступления в силу. Главной темой заседания ТКГ тогда была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Были согласованы необходимые для этого шаги.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1"). Во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений" ("Минск-2").-0-