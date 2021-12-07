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Политика
07 декабря 2021, 09:56

Ковалев: антисанкции должны быть жесткими, чтобы их почувствовали зарубежные оппоненты

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответ на пятый пакет санкций должен быть достаточно жестким, чтобы его почувствовали избиратели из государств, которые вводят против Беларуси ограничения. Таким мнением с газетой "Рэспублiка" поделился профессор БГУ Михаил Ковалев, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что о профессионализме лиц, которые разрабатывали и утверждали все эти пакеты санкций, речи и быть не может. Здесь скорее большее влияние на санкции оказывают наши "оппозиционеры", которые их выпрашивают. А они не слишком экономически умны. Поэтому санкции применяются в первую очередь к предприятиям, которые являются кое-где конкурентами ЕС. Запад всеми способами стремится повлиять на экономическую ситуацию на предприятиях и вызвать недовольство тех, кто на них работает, и главное - ослабить флагманы белорусской промышленности", - сказал эксперт.

По его словам, расчет западных политиков очевиден: они думают, что если вдруг начнется приватизация, то ослабевшие предприятия можно будет купить по дешевке. "Поэтому мы должны думать, как преодолеть эти санкции. Как мне представляется, на этот раз антисанкции (поскольку это уже пятый пакет) должны быть достаточно жесткими, чтобы их почувствовали избиратели из этих самых государств. Простейший способ. Раз они создают нам проблемы с расчетами в евро и долларах, мы можем ввести разрешительный принцип конвертации выручки, заработанной иностранными предприятиями из ЕС, США, Канады и Великобритании. И этим должна заниматься специальная комиссия, - считает Михаил Ковалев. - К примеру, если товар, который они поставляют в Беларусь (например, лекарства), нужен нам, то будет получено разрешение. То же самое касается прибыли, полученной на территории Беларуси. Инвестируйте ее здесь же, потому что мы временно, до снятия санкций, запрещаем прибыль из стран, которые к нам применили санкции, конвертировать в валюту и вывозить из страны. Это, безусловно, жесткие меры, но в случае применения очередных санкций это почувствуют многочисленные западные компании, особенно польские и литовские, работающие в Беларуси, и скажут своим правителям, что они думают о них". -0-

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