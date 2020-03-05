Кравченко: логика расширения контактов Беларуси и США в ущерб связям с Россией ошибочна

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логика расширения контактов Беларуси и США в ущерб связям с Россией ошибочна, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на семинаре "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время семинара

"Логика расширения контактов с США за счет или в ущерб комплексным, многоуровневым, выгодным для нас связям с Россией ошибочна, не имеет смысла и неприемлема для нас, - заявил Олег Кравченко. - Я категорически против противопоставления нормализованных отношений с США стратегическим союзническим отношениям Беларуси с Россией. В них (отношениях с США. - Прим. БЕЛТА) нет и не может быть ничего антироссийского. Во-первых, потому что мы не имеем таких планов, во-вторых, потому что американцы не только от нас не требуют, но и не предлагают нам повернуться спиной к России. Все мы слышали заявление представителя российской стороны, не подвергающее сомнению суверенное право Беларуси развивать отношения с США".

По его словам, положение и позиция Беларуси может быть показательной для ряда других стран региона. "Считаем, что именно Беларусь может продемонстрировать историю успеха в развитии неконфликтной системы отношений с Россией и странами Запада, когда это выгодно всем сторонам. Беларусь будет примером возможности налаживать отношения, которые вносят вклад в безопасность в регионе, а не в опасную разобщенность, а в перспективе будет вести к сближению двух важнейших торговых блоков в нашем регионе - ЕАЭС и ЕС. И надеемся, когда это станет политически возможным, - к возобновлению работы над созданием общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Пока же мы с надеждой следим за имеющимися российско-американскими контактами на разных уровнях, заинтересованы в улучшении отношений между этими весьма важными для международной безопасности державами, с готовностью, когда понадобится, предоставить наши возможности для этого очень необходимого диалога".

Олег Кравченко подчеркнул: заявляемый американскими официальными представителями тезис о том, что США поддерживают независимость и суверенитет Беларуси, как и другие элементы нового качества наших отношений, не следует рассматривать через призму геополитической конфронтации. "Суверенитет, как центральная характеристика государственности, занимает особое место в политическом дискурсе США. Суверенитет является незыблемой ценностью и для Беларуси. Я также вижу экономическое наполнение этого тезиса. Работа на наиболее требовательном американском рынке стала одним из залогов успеха IT-отрасли Беларуси. Экспорт услуг в США ежегодно растет. Разве это не соответствует интересам Беларуси, разве наши и американские интересы в данном случае не совпадают, разве в этом есть что-то антироссийское? Это только один пример, но их много", - сказал замминистра.

Олег Кравченко отметил, что США и страны ЕС в отношении Беларуси проводят не единую, но схожую политику. "Не потому, что кто-то кого-то контролирует или принуждает к этому, а потому, что, упрощенно говоря, они являются единомышленниками на основе истории развития взглядов своих обществ и элит. На некоторых этапах отношения с США несколько опережают наши отношения с ЕС, на некоторых - лидируют контакты с Европой, хотя это скорее субъективное ощущение, так как определить универсальные критерии сложно. Да, есть известные разногласия между Администрацией США и некоторыми европейскими правительствами, особенно по торговым вопросам. Но я уверен, что определенный успех в отношениях с США на наши отношения с Европой негативно не повлияет", - подчеркнул он.

Олег Кравченко добавил: развитие отношений Беларуси и США идет постепенно и планомерно. "Процесс нормализации начался осторожно, медленно, неуверенно в 2012-м, частично даже в 2011 году. Развитие его обусловлено политической волей и усилиями обеих сторон. К нынешнему состоянию отношений мы пришли не неожиданно для нас, не по не зависящим от нас причинам, а намеренно работая на развитие сотрудничества и, безусловно, обсуждая вопросы, по которым наши позиции расходятся", - заявил он.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах "Важно, чтобы голос Минска звучал и был слышан в различных уголках мира, в международных парламентских структурах, которых на сегодняшний день насчитывается уже более 70. Это наш имидж, репутация и политический вес", - сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Кравченко: логика расширения контактов Беларуси и США в ущерб связям с Россией ошибочна Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на семинаре "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь".