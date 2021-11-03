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03 ноября 2021, 18:31

Кремль в преддверии ВГС: Беларусь и Россия - ближайшие стратегические союзники

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия являются ближайшими стратегическими союзниками. Об этом говорится в поступивших в БЕЛТА из пресс-службы Кремля материалах к участию Президента России Владимира Путина в запланированном на 4 ноября в режиме видео-конференц-связи заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Россия и Беларусь - ближайшие стратегические союзники. Братские народы двух стран связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность, совместное историческое прошлое, планы и перспективы на будущее. Активно развивается многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в торгово-экономической, внешнеполитической, оборонной и военно-технической, межпарламентской, межрегиональной и культурно-гуманитарной сферах", - заявили в Кремле.

В пресс-службе констатировали, что за более чем 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года созданы условия для обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в областях социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. "Одним из важных направлений интеграционной работы является реализация межгосударственных экономических, оборонных и социальных программ, проектов и мероприятий, - отметили в Кремле. - Их финансирование осуществляется в том числе из бюджета Союзного государства (на 2021 год определен в размере 4,7 млрд российских рублей)".

Высший государственный совет Союзного государства (ВГС) - ключевой руководящий орган Союзного государства, который решает важнейшие вопросы развития интеграции Беларуси и России. Наряду с главами государств в его состав входят председатели правительств и спикеры обеих палат парламентов. Председателем ВГС является Президент Беларуси Александр Лукашенко. Предыдущее заседание ВГС состоялось 19 июня 2018 года в Минске.

По информации кремлевской пресс-службы, на заседании ВГС 4 ноября планируется утвердить пакет важных интеграционных документов, включая Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 отраслевых союзных программ. "Эти программы определяют траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности - промышленность, энергетика, финансы, агропромышленный комплекс, - пояснили в Кремле. - Предусматривают сближение подходов в области макроэкономики, налогового и таможенного регулирования, денежно-кредитной политики в целом. Союзные программы касаются транспортного рынка, маркировки товаров, платежных систем, ветеринарного и фитосанитарного контроля, защиты прав потребителей и унификации законодательства в социально-трудовой сфере".

В повестке дня ВГС также принятие обновленной Военной доктрины Союзного государства и концепции миграционной политики Союзного государства. Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2020 год и январь - июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений Высшего госсовета. Будет также оформлено решение о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам за выдающиеся результаты совместных научных исследований и разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий.

В кремлевской пресс-службе напомнили, что состояние и перспективы союзного строительства обсуждаются также на заседаниях Совета Министров Союзного государств - последнее заседание прошло 10 сентября в Минске, а также Группы высокого уровня союзного Совмина - в текущем году ее заседания в режиме видеоконференции прошли 26 января, 7 апреля, 2 июля и 9 августа. Для подготовки предложений по дальнейшему интеграционному взаимодействию двух стран в рамках Союзного государства в 2019 году была сформирована двусторонняя рабочая группа по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

"Вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства уделяется приоритетное внимание в ходе регулярных двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, - подчеркнули в кремлевской пресс-службе. - С начала текущего года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречи 22 февраля и 28 мая в Сочи, 22 апреля и 9 сентября в Москве и 13 июля в Санкт-Петербурге. Главы правительств двух стран провели переговоры 26 января в Москве, 5 февраля в Алма-Ате (Казахстан), 16 апреля и 27 мая в Минске, 28 апреля в Казани и 19 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан)". Большое значение имеет парламентское измерение: происходят регулярные встречи руководителей парламентов двух стран и парламентских делегаций, проводятся сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Сегодня в преддверии ВГС государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев доложил Президенту России о различных аспектах подготовки предстоящего мероприятия", - добавили в Кремле.-0-

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