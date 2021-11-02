Стала известна повестка дня предстоящего ВГС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стала известна повестка дня предстоящего заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится 4 ноября 2021 года в 17.00 в формате видеоконференции. Подробности БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.

"Повестка заседания охватывает широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, в том числе: об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы; об итогах торгово-экономического сотрудничества за 2020 год и январь - июнь 2021 года; о концепции миграционной политики Союзного государства; о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году и другие вопросы", - проинформировали в посткоме.

Сообщается, что в работе ВГС примут участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры обеих стран Михаил Мишустин и Роман Головченко, руководители палат парламентов Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин.

В заседании также примет участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.-0-