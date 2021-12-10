Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес выразил солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы выражаем нашу солидарность и поддержку Республике Беларусь и ее Президенту Александру Лукашенко в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране. Мы также присоединяемся к усилиям Президента Российской Федерации Владимира Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России", - сказал кубинский лидер.
Он отметил, что нынешнее заседание проводится в преддверии первой годовщины присоединения Кубы к ЕАЭС в качестве наблюдателя. За это время предпринят ряд шагов для установления взаимовыгодных отношений, основанных на уважении, доверии и сотрудничестве.
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