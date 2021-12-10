Цифровизация, поддержание роста и международный трек. Лукашенко высказался по ключевым вопросам в ЕАЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета высказался по ключевым вопросам в повестке дня интеграционного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил: несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году страны союза достигли достаточно хороших результатов во внешней и взаимной торговле. "Почти все страны нашего союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки - это хороший сигнал. И дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года", - подчеркнул белорусский лидер.

О формировании общих рынков

Президент отметил, что реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года идет в плановом порядке. "Несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков союза. Вместе с тем сохраняется ряд вопросов принципиального характера в части создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - констатировал Александр Лукашенко.

"Думаю, мы в ближайшее время сможем очно обсудить и эти вопросы", - добавил он.

О цифровизации перевозок

Для подписания на нынешнем заседании было вынесено Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Оно является одним из основных элементов формируемой единой системы таможенного транзита союза.

"Цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени. Применение таких пломб позволит повысить уровень доверия в торговле между нашими странами, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность союза", - сказал Александр Лукашенко.

О продиктованных жизнью изменениях

Еще один вынесенный на подписание документ - второй Большой протокол о внесении изменений в Договор о Союзе, который касается широкого круга вопросов: применение антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, конкуренция и государственное ценовое регулирование, взимание косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой, техническое регулирование и многое другое. "Все, что продиктовано жизнью", - отметил глава государства.

О сотрудничестве на международном треке

В соответствии с утверждаемыми Основными направлениями международной деятельности ЕАЭС на 2022 год Александр Лукашенко предложил сосредоточиться на нескольких ключевых вопросах.

По его словам, совместная работа на внешнем контуре и деятельность Евразийской экономической комиссии должны быть ориентированы прежде всего на решение практических задач развития экспорта товаров и услуг.

"Китай здесь занимает особое место. Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с этой страной в рамках сопряжения планов развития ЕАЭС, инициативы "Один пояс, один путь" и Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года".

Он также считает необходимым продолжить диалог с Египтом и Ираном для завершения переговоров по соглашениям о свободной торговле, а также активизировать его с Израилем.

Ожидается также скорое завершение предварительной работы с Индонезией и Монголией и принятие решения по вопросу целесообразности начала переговоров с данными странами о зоне свободной торговли.

Александр Лукашенко уверен, что неотъемлемым элементом международной деятельности как в 2022 году, так и в долгосрочной перспективе должна стать эффективная защита экономических интересов ЕАЭС.

О сохранении положительной динамики экономического роста

Глава государства отметил, что текущая удачная конъюнктура во внешней торговле имеет цикличный характер, и чтобы сохранить положительную динамику экономического роста, в 2022 году партнерам по ЕАЭС следует сфокусироваться на реализации ряда мероприятий.

По словам Александра Лукашенко, прежде всего нужно активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции. "Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также определение условий их финансирования и реализации. Над такими проектами мы с Российской Федерацией работаем, - сказал Президент. - Для решения этой задачи в ближайшие годы нам необходимо особое внимание уделить внедрению инновационных технологий, чтобы не потерять внешние рынки. Аккумулирование совместных усилий и научного потенциала наших стран позволит сделать это с максимальной отдачей".

Еще одним необходимым элементом для гармоничного развития промышленности и успешной кооперации в данной сфере Президент назвал сближение инструментов и условий господдержки промышленности в странах ЕАЭС. Он призвал партнеров ответственно подойти к этой теме.

"В рамках формирования общего рынка государственных закупок в следующем году необходимо обеспечить взаимное признание электронной цифровой подписи и определить на уровне Союза комплекс мер по дальнейшей цифровизации государственных закупок в наших странах. Для этих целей мы также должны решить уже не новый вопрос - взаимное признание гарантий, выдаваемых банками наших стран", - продолжил белорусский лидер.

Кроме того, с учетом недавно принятого сторонами заявления о сотрудничестве в рамках климатической повестки, а также декларируемых ведущими экономиками мира целей по движению к низкоуглеродной экономике Александр Лукашенко считает необходимым изучить целесообразность корректировки положений стратегии развития в ЕАЭС и плана ее реализации.

"Считаю, что добросовестная работа по этим направлениям должна принести максимальную отдачу и обеспечить значительное продвижение в реализации положений стратегии", - резюмировал глава государства.-0-

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