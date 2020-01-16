Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной - Кариньш

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Ответное слово на переговорах Кришьянис Кариньш начал на русском языке. Он пошутил, что понимает его лучше, чем говорит на нем, поэтому вынужден перейти на английский, чтобы "не сказать что-нибудь не так". "Вы думаете, я на английском лучше вас пойму, чем на русском? - пошутил в ответ Александр Лукашенко. - Чтобы вам лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте".

Кришьянис Кариньш отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. "Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь", - сказал премьер-министр. Он коснулся вопросов подготовки визита Александра Лукашенко в Латвию, добавив, что в Риге его будут ждать 3 апреля, если эта дата удобна для белорусской стороны.

Премьер-министр добавил, что в Латвии недавно изменились регламенты управления портами, и теперь они полностью подконтрольны правительству. "Мы открыты для бизнеса", - отметил он.

Во время встречи была затронута тематика подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге. Кришьянис Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану. "Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - подчеркнул он. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске".

"Не дай бог!" - шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи остерегаются.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн при экспорте в $377,5 млн.

Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.-0-