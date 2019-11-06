Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия готовится к визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко, ждет предложений от белорусской стороны по датам. Речь об этом шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко

В числе важнейших тем встречи были политические контакты, подготовка визита Президента Беларуси в Латвию. Рига, по словам посла, готовится к этому визиту, ждет предложений, когда он может состояться. Владимир Андрейченко в свою очередь выразил уверенность, что предстоящий визит придаст серьезный импульс двусторонним отношениям.

Во время встречи

Спикер обратил внимание на активизацию сотрудничества на уровне министерств, ведомств, парламентов. "Парламентские контакты развиваются довольно неплохо. И не только на двусторонней основе, но и в международных организациях, особенно в Парламентской ассамблее ОБСЕ", - отметил Владимир Андрейченко. Он предложил активнее использовать площадку Парламентской конференции Балтийского моря, в которой Латвия является постоянным участником, а Беларусь заинтересована получить статус наблюдателя.

Эйнарс Семанис

Стратегическим вопросом председатель Палаты представителей назвал сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Спикер считает, что депутатам нужно активно поддерживать проекты, которые были бы выгодны обеим странам. Эйнарс Семанис в свою очередь сделал акцент на железнодорожных перевозках, перевалке грузов через латвийские порты. "Латвия, как и Беларусь, очень заинтересована во всех вопросах, которые связаны с транзитом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений", - сказал он.

Владимир Андрейченко добавил, что у Беларуси и Латвии есть серьезные возможности для наращивания взаимного товарооборота, особенно в плане создания совместных предприятий. Сейчас в Беларуси работают почти 600 компаний с латвийским капиталом. "Мы намерены и дальше содействовать углублению сотрудничества через группы дружбы, которые созданы в парламентах Беларуси и Латвии", - подчеркнул спикер. Он выразил надежду, что за время дипломатической миссии Эйнарса Семаниса состоится встреча руководства белорусского и латвийского парламентов.-0-

Фото Оксаны Манчук