Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия готовится к визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко, ждет предложений от белорусской стороны по датам. Речь об этом шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе важнейших тем встречи были политические контакты, подготовка визита Президента Беларуси в Латвию. Рига, по словам посла, готовится к этому визиту, ждет предложений, когда он может состояться. Владимир Андрейченко в свою очередь выразил уверенность, что предстоящий визит придаст серьезный импульс двусторонним отношениям.
Спикер обратил внимание на активизацию сотрудничества на уровне министерств, ведомств, парламентов. "Парламентские контакты развиваются довольно неплохо. И не только на двусторонней основе, но и в международных организациях, особенно в Парламентской ассамблее ОБСЕ", - отметил Владимир Андрейченко. Он предложил активнее использовать площадку Парламентской конференции Балтийского моря, в которой Латвия является постоянным участником, а Беларусь заинтересована получить статус наблюдателя.
Стратегическим вопросом председатель Палаты представителей назвал сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Спикер считает, что депутатам нужно активно поддерживать проекты, которые были бы выгодны обеим странам. Эйнарс Семанис в свою очередь сделал акцент на железнодорожных перевозках, перевалке грузов через латвийские порты. "Латвия, как и Беларусь, очень заинтересована во всех вопросах, которые связаны с транзитом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений", - сказал он.
Владимир Андрейченко добавил, что у Беларуси и Латвии есть серьезные возможности для наращивания взаимного товарооборота, особенно в плане создания совместных предприятий. Сейчас в Беларуси работают почти 600 компаний с латвийским капиталом. "Мы намерены и дальше содействовать углублению сотрудничества через группы дружбы, которые созданы в парламентах Беларуси и Латвии", - подчеркнул спикер. Он выразил надежду, что за время дипломатической миссии Эйнарса Семаниса состоится встреча руководства белорусского и латвийского парламентов.-0-
Фото Оксаны Манчук