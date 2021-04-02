Лавров: благодаря белорусскому председательству в СНГ сохраняется позитивная динамика

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств даже в условиях пандемии сохраняется позитивная динамика. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Москве на расширенной части заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешнее заседание прошло в очном формате. "Пандемия, безусловно, внесла серьезные коррективы в нашу работу, стала испытанием для Содружества, - отметил Сергей Лавров. - Однако, несмотря на все эти трудности, нам удается сохранить позитивную динамику взаимодействия во многом благодаря усилиям белорусского председательства".

Он сообщил, что главы МИД СНГ в узком формате обменялись мнениями по проблемам региональной и международной безопасности, перспективам сотрудничества в СНГ. "Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поздравить наших белорусских друзей с началом председательства в Содружестве", - сказал Сергей Лавров.-0-