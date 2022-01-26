Лавров: действия ОДКБ в Казахстане стали свидетельством ее зрелости и надежности

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действия ОДКБ в Казахстане стали свидетельством зрелости и надежности организации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективные действия миротворческих сил ОДКБ по оказанию содействия Казахстану в стабилизации внутриполитической обстановки после поддержанных извне массовых атак на казахстанское государство стали наглядным свидетельством зрелости и высокой надежности этой организации", - подчеркнул Сергей Лавров.

Он отметил, что укрепление ОДКБ продолжается. "Укрепляем взаимодействие с союзниками по ОДКБ в целях эффективного реагирования на общие угрозы и вызовы, в том числе на фоне весьма неопределенных перспектив развития ситуации в Афганистане", - сказал глава МИД РФ.-0-

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