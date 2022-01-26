26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал серьезные успехи в строительстве Союзного государства. Об этом он сказал, выступая сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезные успехи в деле интеграционного строительства достигнуты и по линии Союзного государства России и Беларуси, - сказал Сергей Лавров. - Эта работа идет буквально в каждодневном режиме".

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал: проводя многовекторную политику, с начала 2000-х годов Россия не зацикливается исключительно на западном направлении, откуда, по его словам, в последние годы исходят в основном угрозы и вызовы. "Центр мировой политики и экономики сместился из Евроатлантики в Евразию", - указал он.

Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня наращивается интеграция в рамках Евразийского экономического союза, расширяются его внешние связи. "Эта работа координируется с планами Содружества Независимых Государств в соответствующих областях, включая вопросы либерализации торговли", - отметил он.-0-