Лавров посетит с визитом Минск 19 июня

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров 19 июня посетит с визитом Минск. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сегодня на онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказал Андрей Руденко. Он добавил, что во время визита планируется подписать соглашение о взаимном признании виз, которое станет важнейшим шагом для формирования единого миграционного пространства.
Андрей Руденко выразил также уверенность, что белорусско-российские отношения сохранят эксклюзивный, стратегический характер.
В свою очередь принявший участие в конференции по видеосвязи первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко отметил, что белорусская сторона с нетерпением ожидает визита в Минск Сергея Лаврова, чтобы произвести сверку часов.-0-