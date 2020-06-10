Лавров посетит с визитом Минск 19 июня

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров 19 июня посетит с визитом Минск. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сегодня на онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказал Андрей Руденко. Он добавил, что во время визита планируется подписать соглашение о взаимном признании виз, которое станет важнейшим шагом для формирования единого миграционного пространства.

Андрей Руденко выразил также уверенность, что белорусско-российские отношения сохранят эксклюзивный, стратегический характер.

В свою очередь принявший участие в конференции по видеосвязи первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко отметил, что белорусская сторона с нетерпением ожидает визита в Минск Сергея Лаврова, чтобы произвести сверку часов.-0-

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