Лавров: против Беларуси ведется медийная кампания, но главная цель - Россия

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси ведется медийная кампания, но главная цель этой информационной войны - Россия. Такое мнение высказал политический обозреватель Глеб Лавров в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Недавние события с авиарейсом Афины - Вильнюс и диспропорциональную реакцию Запада на это происшествие журналист назвал частью медийной кампании, которая ведется против Беларуси. "Эта медийная кампания ведется не первый месяц, не первые полгода и не первый год. Она подготавливалась годами", - убежден Глеб Лавров.

В то же время он отметил, что главная цель этой информационной войны не Беларусь, а Россия. "Снова диспропорциональные объемы: не нужно было Беларуси такое огромное международное эхо. Размеры тех механизмов, которые сегодня в медийном поле применяются против Беларуси, гораздо больше Беларуси, в десятки раз. Не воспринимает белорусский потребитель информации столько информации про себя", - пояснил политический обозреватель свое мнение.

"Эти механизмы на нас обкатывали, чтобы использовать на нашей соседке - России. И они будут использованы буквально осенью, когда будут выборы в Думу. Там эти механизмы необходимы, чтобы посадить в Госдуму России прозападную политическую силу. В какой конфигурации, как она будет выглядеть, на сегодняшний день мы не знаем. Но я не исключаю, что это будет буквальная калька белорусских событий", - добавил гость программы.-0-