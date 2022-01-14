Лавров: Союзное государство в ускоренной стадии строительства

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзное государство находится в ускоренной стадии строительства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзное государство находится в ускоренной стадии строительства, и, конечно, в прошлом году был придан колоссальный импульс этому процессу с принятием 28 союзных программ, которые сейчас реализуются уже в форме документов прямого действия. Эти рамочные договоренности переводятся в практическую плоскость, - сказал Сергей Лавров. - Кроме этого, Союзное государство будет эволюционировать в сторону все большей и большей координации действий по внутриэкономическим делам, в сторону гармонизации соответствующих механизмов: таможенных, налоговых и других. Есть у нас союзный парламент, который будет все более и более востребован с этими процессами".

Глава МИД РФ констатировал, что у Беларуси и России единое понимание задач в оборонной сфере и необходимости ее укрепления. "С точки зрения нашей обороноспособности последние события, безусловно, добавляют аргументов (если они были еще кому-то нужны) к тому, чтобы эту обороноспособность укрепляли, и здесь есть полное единение, полное понимание этой задачи", - отметил он.

"И третье, что можно и нужно, наверное, упомянуть, это культурные связи, гармонизация, выравнивание прав наших граждан, - продолжил Сергей Лавров. - Эта работа на 90% сделана, надо ее распространять и на оставшиеся пока еще сферы. Там небольшие зазоры, но в идеале надо иметь абсолютно идентичные условия для путешествий, заселения в гостиницы, получения медицинских услуг и многого другого, что важно для людей в повседневном режиме. Ну и условия ведения бизнеса тоже в соответствии с этими 28 союзными программами будут сближаться и в идеале полностью гармонизироваться".

"Не забуду и международные дела, где у нас теснейшая координация, единые позиции, - указал глава МИД РФ. - Каждые два года принимаются программы согласованных действий. Крайний раз мы приняли ее на совместном заседании коллегий, ежегодно у нас проводятся совместные коллегии, ежегодно - обмен визитами министров".

"Поэтому у меня очень такие позитивные ожидания от дальнейшего укрепления Союзного государства, как это решили наши президенты, и на основе их поручений правительства подписали союзные программы", - резюмировал Сергей Лавров.-0-