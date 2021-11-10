Лавров: в сфере прав человека не может быть учителей и учеников

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В сфере прав человека на международной арене не может быть учителей и учеников. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лавров сообщил, что на заседании обсуждалась тема взаимодействия министерств иностранных дел двух стран на международных площадках, занимающихся темой прав человека. "У нас единая позиция, которая заключается в том, что здесь не должно быть каких-либо двойных стандартов, - сказал он. - Не может быть в этой сфере ни учителей, ни учеников. И, конечно, политизация вопросов прав человека абсолютно недопустима".

"Отметили, что наши западные партнеры, которые так любят поучать всех и по правам человека, и по многим другим вопросам, очень сдержанно относятся к выполнению тех универсальных норм, которые посвящены социально-экономическим правам, и все время пытаются выпячивать права политические, причем исключительно в своей, не очень здоровой порой, интерпретации", - добавил глава МИД РФ.-0-