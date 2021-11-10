Макей: Беларусь и Россия демонстрируют высокую динамику сотрудничества

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия демонстрируют высокую динамику сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

"В текущем году Беларусь и Россия продемонстрировали высокую динамику сотрудничества. Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного, межпарламентского и межотраслевого взаимодействия позволяют поддерживать регулярный двусторонний диалог по всему спектру тем. Этот год стал знаковым для развития союзного строительства. Проделан большой объем работы по подготовке и согласованию нового интеграционного пакета документов", - отметил глава МИД.

Кульминацией стало утверждение соответствующих документов на прошедшем 4 ноября заседании Высшего государственного совета. "Это действительно знаковые документы. И это означает, что в ближайшее время союзные отношения между нашими государствами выйдут на качественно новый уровень, прежде всего в экономической сфере", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, это особенно важно, в том числе с учетом высоких темпов роста двустороннего товарооборота, несмотря на пандемию. "При сохранении такой тенденции мы не только восстановим к концу 2021 года объем взаимной торговли товарами докризисного 2019 года, но и превзойдем его", - уверен Владимир Макей.

Он отметил, что в дипломатической сфере задачей двух стран является внешнеполитическое сопровождение последних решений ВГС и Совета министров Союзного государства. Речь в том числе пойдет об итогах выполнения текущей программы согласованных действий в области внешней политики. Стороны подготовили новую такую программу на 2022-2023 годы.

"В условиях нарастающего политического и санкционного давления Запада на наши страны Беларусь и Россия продолжают эффективно координировать позиции на международных глобальных и региональных площадках, продвигать совместные инициативы, оказывать друг другу политическую и информационную поддержку", - сказал Владимир Макей.-0-

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