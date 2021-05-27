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Политика
27 мая 2021, 11:08

Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь успешно председательствует в СНГ. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы накануне важных мероприятий в рамках Содружества Независимых Государств. С учетом того, что Беларусь в этом году председательствует в Содружестве", - отметил Президент Беларуси, начиная разговор.

"Успешно председательствует", - заметил Сергей Лебедев.

Александр Лукашенко поблагодарил за такую оценку. "Хотя работы еще много. И, наверное, окончательную оценку вы нам выставите и главы государств в октябре (когда запланирован саммит Содружества. - Прим. БЕЛТА)", - отметил он.

Сергей Лебедев и Александр Лукашенко
Сергей Лебедев и Александр Лукашенко

Президент Беларуси на встрече высказал позицию, что с учетом накопленного опыта в СНГ надо подумать, как дальше развивать организацию, поставить себе более серьезные задачи и осуществить некий прорыв. Подготовить и обсудить соответствующую тематику он предложил как раз на предстоящем в октябре саммите.

Сергей Лебедев подтвердил: Беларусь очень активно вступила в свое председательство в текущем году.

"Мы добавим! Активности добавим", - заверил Александр Лукашенко.

Исполнительный секретарь СНГ отметил, что под председательством Беларуси уже прошел целый ряд мероприятий, и не только в видеоформате. Ранее очно было проведено заседание Совета министров иностранных дел, а 28 мая в Минске также в очном формате встретятся главы правительств. "Это очень хорошо. Мы постоянно чувствуем внимание руководства Беларуси. Видим, что и вы следите за ходом председательства, реализацией всех мероприятий, которые запланированы. А запланировано очень много. И на территории Беларуси, и за ее пределами", - сказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что в этом году СНГ отмечает свое 30-летие. "И здесь вы совершенно правы, что нам нужно не только оглянуться назад, но и посмотреть вперед, как идти дальше. Хочу сразу сказать, что мы давно уже думаем, и не только думаем - работаем над тем, чтобы сделать деятельность СНГ более эффективной. На это направлены наши совместные действия с ЕАЭС", - заявил исполнительный секретарь СНГ.-0-

Сергей Лебедев
Сергей Лебедев

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