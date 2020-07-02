Лебедев: если эпидситуация позволит, наблюдатели от СНГ приедут на выборы в Беларусь

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если эпидситуация позволит, наблюдатели от СНГ приедут на выборы в Беларусь, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем о готовности руководства Беларуси пригласить наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы. Об этом было сказано. Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии, - сказал Сергей Лебедев. - Если нас пригласят, мы, конечно же, приедем и будем наблюдать".

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Лебедев: Аллея Дружбы в Минске - символ памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу "Вы знаете, штаб-квартира Исполкома СНГ находится в Минске. И мы неформально считаем Минск столицей СНГ. Поэтому нахождение такой Аллеи Дружбы здесь естественно", - сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.