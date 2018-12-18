Лебедев: в 2018 году отмечается активность Узбекистана и Туркменистана в СНГ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году отмечается активность Узбекистана и Туркменистана в СНГ, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я с удовлетворением могу сказать о позитивных моментах, которые характеризуют деятельность СНГ в 2018 году. Это шаги, предпринятые руководством Узбекистана по активизации деятельности в рамках Содружества. В этом году Узбекистан присоединился к целому ряду договоров и соглашений, подписанных ранее в СНГ. Кроме того, нас не может не радовать активность Туркменистана в Содружестве", - сказал Сергей Лебедев.
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