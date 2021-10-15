Лебедев: заседание Совета глав государств СНГ прошло четко и организованно

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств СНГ прошло четко и организованно. Об этом заявил журналистам по итогам заседания совета председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все государства СНГ готовились к проведению очередного заседания Совета глав государств в очном формате, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы и по решению всех глав государств перенесли встречу в видеоформат. Заседание завершилось, и я с большим удовлетворением могу сказать, что оно прошло успешно. Хорошая подготовительная работа, проведенная в первую очередь страной-председателем Республикой Беларусь, способствовала тому, что заседание прошло четко, организованно. Об этом сказал и председатель Совета глав государств Александр Лукашенко, что мы уложились в регламент. Выступления были откровенные, концентрирующие свое внимание и на существующих проблемах, а еще важнее - на перспективах нашего взаимодействия. Прозвучало много идей, предложений. Мы внимательно изучим, проанализируем все эти предложения, подготовим соответствующий план по их реализации", - сказал Сергей Лебедев.

Председатель Исполнительного комитета отметил, что было очень важно услышать мнение глав государств, как повысить эффективность Содружества.

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