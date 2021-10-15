Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 15 октября 2021
Минск Ясно +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:24 В Гродненской области с начала года построили более 1,2 тыс. квартир для многодетных Регионы
14:16 ГПК: польские силовики доставили большую группу беженцев к границе Общество
14:13 Лискович: сегодня от позиции парламентов разных стран зависит консолидация общества Политика
14:10 Лебедев: заседание Совета глав государств СНГ прошло четко и организованно Политика
13:58 Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества Политика
13:55 Налоги, жилье и работа ФАПа: Андрейченко провел прием граждан в Глубоком Регионы
13:50 Исследование: почти четверть молодежи хочет покинуть Латвию В мире
13:47 Цена алюминия обновила 13-летний максимум В мире
13:35 Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов Общество
13:34 Начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев возглавит борьбу с терроризмом в СНГ Политика
13:32 Лукашенко поддержал инициативу о направлении в Афганистан гуманитарной помощи под эгидой СНГ Президент
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 2073 пациента с COVID-19, выписаны 1903 Общество
13:21 Белорусский рубль на торгах 15 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:21 Дзермант о действиях Польши в отношении беженцев: ЕС вряд ли останется в стороне от такого демарша Политика
13:20 В Пинском районе двоих мужчин подозревают в незаконной охоте на дикого кабана Происшествия
13:15 В Минске чествовали 60 лучших солдат-срочников Регионы
13:13 Мирзиёев: Узбекистан высоко оценивает председательство Беларуси в юбилейный для СНГ год Политика
13:13 Бердымухамедов на саммите СНГ: в мировую политику необходимо вернуть уважение к международному праву Политика
13:12 МАРТ: внутренний рынок в полном объеме обеспечен отечественным картофелем и овощами Экономика
13:07 Капсулу с землей мест гибели и захоронения спасателей заложили в крипте Всехсвятского храма Регионы
13:07 В ТРЦ Green City открылась выставка портретов абонентов мобильной связи Общество
13:01 Жапаров: Кыргызстан выступает за мирное решение разногласий Политика
12:57 Таджикистан предложил создать в СНГ единый список экстремистских и террористических организаций Политика
12:56 Исаченко: каждый белорус должен иметь комфортные условия и в крупном городе, и в небольшом поселке Общество
12:53 Спасатели потушили пожар на территории Витебской бройлерной птицефабрики Происшествия
12:48 Союзные парламентарии изучат опыт работы в Беларуси и РФ по реабилитации после COVID-19 Общество
12:42 Путин: не нужно торопиться с официальным признанием талибов Политика
12:42 "Плохой мир лучше, чем хорошая война". Путин на саммите СНГ об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе Политика
12:42 В Москве загорелась электроподстанция В мире
12:36 Премьер-министр Молдовы: зона свободной торговли в СНГ должна стать по-настоящему свободной Экономика
Все новости
Все новости
Политика
15 октября 2021, 13:58

Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств - участников Содружества Независимых Государств приняли Заявление в связи с 30-летием СНГ. Документ принят по итогам сегодняшнего заседания Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"30 лет назад в период серьезных геополитических изменений были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская декларация, - говорится в документе. - Образование Содружества способствовало формированию правовых и организационных основ интеграционного взаимовыгодного взаимодействия между новыми независимыми государствами, сохранению и совершенствованию экономических, гуманитарных и культурно-исторических связей, базирующихся на общности интересов, взаимном доверии и уважении".

Сегодня СНГ - региональная межгосударственная организация, обеспечивающая партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе подлинного равноправия, а также уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы ее государств-участников.

"Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития. Рассматривая торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств - участников СНГ, заявляем о стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции, - говорится в документе. - В целях повышения благосостояния граждан считаем необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами, расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы".

Гуманитарное сотрудничество традиционно остается одним из наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между государствами Содружества. Подтверждена готовность развивать взаимодействие в этой сфере, а также стремление вывести гуманитарные связи на качественно новый уровень на основе общих гуманистических ценностей во имя мира, дружбы, добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, стабильности и бесконфликтного развития межгосударственных отношений.

Одной из основополагающих задач взаимодействия стран Содружества на гуманитарном направлении названы сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Категорически не приемлем идущие вразрез с приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.

Большое внимание уделено сотрудничеству в обеспечении безопасности и правопорядка государств СНГ, которое вносит вклад в противостояние современным угрозам. "Вместе с тем отмечаем продолжающееся нарастание факторов, негативно влияющих на международную безопасность, среди которых попытки игнорирования общепризнанных принципов и норм международного права, международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконное производство и оборот наркотиков, использование информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, другие транснациональные угрозы, в том числе эпидемиологические. Подтверждая центральную координирующую роль ООН, заявляем о готовности сотрудничать в противодействии всему спектру современных вызовов и угроз. Подчеркиваем необходимость сотрудничества в борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности в мире как основы обеспечения равной и неделимой безопасности для всех", - отметили лидеры стран.

Они подтвердили стремление к совместному продвижению интересов государств Содружества, координации подходов при решении основных мировых и региональных проблем на основе приверженности целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.

Кроме того, выражена приверженность утверждению справедливого многополярного мироустройства, признанию разнообразия путей развития государств на основе общечеловеческих ценностей. "При этом мы обеспокоены тем, что поступательное развитие наших стран осложняется негативным воздействием ряда внешних факторов, среди которых рост мировой нестабильности, обострение геополитического и геоэкономического соперничества, применение отдельными государствами односторонних ограничительных мер, идущих вразрез с нормами международного права, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также значительное влияние на международные процессы длительной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)", - отмечается в заявлении.-0-

Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов

Начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев возглавит борьбу с терроризмом в СНГ

Лебедев: заседание Совета глав государств СНГ прошло четко и организованно

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
СНГ
Новости рубрики Политика
Виктор Лискович. Фото из архива Лискович: сегодня от позиции парламентов разных стран зависит консолидация общества
Сергей Лебедев Лебедев: заседание Совета глав государств СНГ прошло четко и организованно
Евгений Сысоев Начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев возглавит борьбу с терроризмом в СНГ
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант о действиях Польши в отношении беженцев: ЕС вряд ли останется в стороне от такого демарша
Шавкат Мирзиёев. Фото ТАСС Мирзиёев: Узбекистан высоко оценивает председательство Беларуси в юбилейный для СНГ год
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото tdh.gov.tm Бердымухамедов на саммите СНГ: в мировую политику необходимо вернуть уважение к международному праву
Главное
Лукашенко принял участие в онлайн-саммите СНГ
Лукашенко о создании СНГ: в критической ситуации создание интеграционного "купола" было верным решением
Исаченко: каждый белорус должен иметь комфортные условия и в крупном городе, и в небольшом поселке
Банк БелВЭБ анонсировал новую стратегию развития на 2022–2024 годы
Топ-новости
Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"
МАРТ: внутренний рынок в полном объеме обеспечен отечественным картофелем и овощами
Щекин: пришло время вытаскивать негодяев из информационных нор
Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества
ГПК: польские силовики доставили большую группу беженцев к границе
Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2073 пациента с COVID-19, выписаны 1903
Лискович: сегодня от позиции парламентов разных стран зависит консолидация общества
Мицкевич: только единство и солидарность всех стран являются залогом успеха в борьбе с пандемией
Huawei впервые представила свои разработки в сфере энергетики на Energy Expo - 2021
ГКСЭ отреагировал на преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя комитета
Капсулу с землей мест гибели и захоронения спасателей заложили в крипте Всехсвятского храма
Гайдукевич: Запад разрушает международную систему права
Количество фур перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46%
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.