Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств - участников Содружества Независимых Государств приняли Заявление в связи с 30-летием СНГ. Документ принят по итогам сегодняшнего заседания Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"30 лет назад в период серьезных геополитических изменений были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская декларация, - говорится в документе. - Образование Содружества способствовало формированию правовых и организационных основ интеграционного взаимовыгодного взаимодействия между новыми независимыми государствами, сохранению и совершенствованию экономических, гуманитарных и культурно-исторических связей, базирующихся на общности интересов, взаимном доверии и уважении".

Сегодня СНГ - региональная межгосударственная организация, обеспечивающая партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе подлинного равноправия, а также уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы ее государств-участников.

"Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития. Рассматривая торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств - участников СНГ, заявляем о стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции, - говорится в документе. - В целях повышения благосостояния граждан считаем необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами, расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы".

Гуманитарное сотрудничество традиционно остается одним из наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между государствами Содружества. Подтверждена готовность развивать взаимодействие в этой сфере, а также стремление вывести гуманитарные связи на качественно новый уровень на основе общих гуманистических ценностей во имя мира, дружбы, добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, стабильности и бесконфликтного развития межгосударственных отношений.

Одной из основополагающих задач взаимодействия стран Содружества на гуманитарном направлении названы сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Категорически не приемлем идущие вразрез с приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.

Большое внимание уделено сотрудничеству в обеспечении безопасности и правопорядка государств СНГ, которое вносит вклад в противостояние современным угрозам. "Вместе с тем отмечаем продолжающееся нарастание факторов, негативно влияющих на международную безопасность, среди которых попытки игнорирования общепризнанных принципов и норм международного права, международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконное производство и оборот наркотиков, использование информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, другие транснациональные угрозы, в том числе эпидемиологические. Подтверждая центральную координирующую роль ООН, заявляем о готовности сотрудничать в противодействии всему спектру современных вызовов и угроз. Подчеркиваем необходимость сотрудничества в борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности в мире как основы обеспечения равной и неделимой безопасности для всех", - отметили лидеры стран.

Они подтвердили стремление к совместному продвижению интересов государств Содружества, координации подходов при решении основных мировых и региональных проблем на основе приверженности целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.

Кроме того, выражена приверженность утверждению справедливого многополярного мироустройства, признанию разнообразия путей развития государств на основе общечеловеческих ценностей. "При этом мы обеспокоены тем, что поступательное развитие наших стран осложняется негативным воздействием ряда внешних факторов, среди которых рост мировой нестабильности, обострение геополитического и геоэкономического соперничества, применение отдельными государствами односторонних ограничительных мер, идущих вразрез с нормами международного права, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также значительное влияние на международные процессы длительной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)", - отмечается в заявлении.-0-

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