Лидеры стран ОДКБ призвали ОБСЕ, НАТО и ЕС к обсуждению стратегий безопасности

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ОДКБ по итогам состоявшейся в заочном формате сессии Совета коллективной безопасности приняли заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств считают, что одной из главных задач человечества сегодня становится формирование условий, гарантий и перспектив гармоничного развития будущих поколений. Они убеждены, что у человечества есть возможность сообща обеспечить сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, найти достойный ответ современным вызовам и угрозам.

"Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права, - говорится в заявлении. - Глобальные и региональные проблемы должны решаться с помощью диалога и сотрудничества на основе многосторонних коллективных подходов в атмосфере открытости, инклюзивности и предсказуемости".

В ОДКБ подчеркнули, что международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах. Абсолютно недопустимы сценарии и рецепты, сформированные на какой бы то ни было национальной исключительности, основанные в том числе на ненависти и откровенной вражде.

"В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - призвали главы государств.

По итогам саммита также была принята декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ней отмечается, что страны "будут наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода".

Главы государств по итогам сессии утвердили план развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы, антинаркотическую стратегию на этот же период и несколько решений, касающихся материально-технического и медицинского обеспечения Коллективных сил, дополнительных мер по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов ОДКБ.-0-

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