Ляшенко передал Зеленскому поздравления от Президента Беларуси со вступлением в должность

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления со вступлением в должность от главы белорусского государства. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.
Сегодня в Верховной раде Украины состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. "По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко делегацию белорусской стороны возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, который передал поздравления Владимиру Зеленскому с официальным вступлением в должность от главы белорусского государства", - рассказали в дипмиссии.
Также Игорь Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины. Его планируется провести в октябре в Житомире.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0819 BYN
|2.08 BYN
|2.085 BYN
|RUB
|3.2268 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN