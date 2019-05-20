Ляшенко передал Зеленскому поздравления от Президента Беларуси со вступлением в должность

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления со вступлением в должность от главы белорусского государства. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Сегодня в Верховной раде Украины состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. "По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко делегацию белорусской стороны возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, который передал поздравления Владимиру Зеленскому с официальным вступлением в должность от главы белорусского государства", - рассказали в дипмиссии.

Также Игорь Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины. Его планируется провести в октябре в Житомире.-0-