"Любой протест всегда кто-то хочет оседлать" - главред "Говорит Москва" о событиях в Беларуси

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой протест всегда кто-то хочет оседлать, и обязательно есть заинтересованные в нем люди. Такое мнение высказал сегодня журналистам главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что мы относимся к Беларуси как к родному государству и к белорусам как родным людям, это не секрет. И то, что сегодня происходит в Беларуси, не может нас не беспокоить. Мы пристально наблюдаем за событиями, которые здесь разворачиваются, и очень бы не хотелось, чтобы в Беларуси повторились события Украины. Слава богу, этого не происходит", - сказал Роман Бабаян.

Руководитель радиостанции отметил: хоть в Беларуси и продолжаются протесты, но в основном они проходят только по воскресеньям и их массовость спадает. "При этом мы видим еще и стабильную жизнь вокруг, и это нас радует, - заявил он. - Наивных людей нет, мы все взрослые и прекрасно понимаем, что любой протест всегда кто-то хочет оседлать и всегда обязательно есть какие-то заинтересанты в этих протестах".

По словам Романа Бабаяна, он наблюдал подобные события еще в Югославии в конце 1990-х, но тогда эти технологии еще были неизвестны журналистам и обществу. "Если попробовать найти отличия от того, что происходило в Югославии тогда, от того, что происходило в Украине, относительно недавно - в Грузии и что могло произойти в Беларуси, то мы с удивлением обнаружим, что это все одно и то же. Могут меняться цвета шариков, ленточек и всего остального, но в генеральном плане это одна технология, и желающих применить ее всегда очень много", - обратил внимание главный редактор "Говорит Москва".

"Мы встречались с Президентом Беларуси, который совершенно правильно сказал: "Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы". Имеется в виду Россия. Нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с ним абсолютно согласен", - добавил Роман Бабаян.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью российским СМИ. Мероприятие проходило в Минске во Дворце Независимости. На интервью к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.-0-