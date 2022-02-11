Лукашевич вручил верительные грамоты Президенту Бразилии

11 февраля, Минск /Корр БЕЛТА/. В городе Бразилиа состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Бразилии Сергеем Лукашевичем Президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал дипломат.

Во время беседы, которая состоялась на церемонии вручения верительных грамот, белорусский посол и Президент Бразилии обсудили политические и торгово-экономические отношения.

Кроме того, был затронут такой важный вопрос, как поставки белорусских калийных удобрений для агропромышленного сектора Бразилии.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Бразилия установлены 10 февраля 1992 года. То есть в этом году отмечается 30-летие белорусско-бразильских дипотношений. И вручение верительных грамот фактически пришлось на юбилейные дни.

Федеративная Республика Бразилия является основным партнером Республики Беларусь во внешней торговле с государствами Латинской Америки и входит в число стран, с которыми мы имеем наиболее значимые объемы товарооборота. Основными экспортными позициями белорусских субъектов хозяйствования на бразильский рынок являются калийные удобрения, проволока из нелегированной стали, льняные ткани, шины, поликарбоновые кислоты и их производные, инсектициды и гербициды, контрольные или измерительные приборы и профильные проекторы, стекловолокно, материалы кордные для шин, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур.

Безусловно, ковидные ограничения сказались на развитии двусторонних контактов. Наряду с этим стороны рассчитывают на наращивание контактов в постпандемийный период.-0-