Макаревич: варварская политика коллективного Запада нацелена на разрушение суверенных государств

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варварская политика коллективного Запада нацелена на разрушение суверенных государств. Такое мнение журналистам высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, как в информационном поле эту тему стараются преподнести, особенно оппоненты белорусской власти. Мы считаем, что здесь не должно быть никаких инсинуаций. Это большая проблема, в первую очередь для беженцев, для тех людей, которые бегут от войны. Поэтому члены Молодежного парламента встречаются в студенческих коллективах. Буквально на прошлой неделе прошло несколько таких встреч, чтобы молодые люди действительно понимали истоки этой проблемы. А истоки здесь одни - это варварская политика коллективного Запада, которая нацелена на разрушение суверенных государств. И сегодня эти люди бегут от войны и горя", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, сегодня в Беларуси молодые люди не только имеют настоящее, но и отчетливо видят будущее в своей стране, ассоциируют себя с государством. "Людей, которые сегодня находятся на белорусско-польской границе, к сожалению, лишили настоящего, а сегодня подобными действиями их пытаются лишить и будущего, - отметил председатель Молодежного парламента. - Мы видим, что эту проблему пытаются всяческим образом перекинуть на плечи Беларуси. Но она должна решаться теми странами, которые стали локомотивом в этом процессе".

Егор Макаревич выразил надежду, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе будет разрешена в ближайшее время. "Потому что невозможно в цивилизованном мире допускать такое отношение к людям. В первую очередь к детям, женщинам. Здесь хочется вспомнить события 2020 года, когда нас пытались учить демократии, свободе слова, правам человека. Хотя мы защищали свои государственные интересы, свой конституционный строй, выбор, который был сделан народом. А сегодня мы видим зверское отношение к людям, которые с точки зрения всех международных норм являются беженцами, которые ищут убежища и просят их принять в тех странах, которые в свое время их к себе приглашали", - констатировал он.-0-