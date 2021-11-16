Кочанова встретилась с членами Президиума Молодежного парламента

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела рабочую встречу с членами Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что с Президиумом Молодежного парламента будем встречаться постоянно для того, чтобы обсуждать те вопросы, которые требуют совместного обсуждения и решения. Конечно, прежде всего хотелось бы услышать от вас информацию, чем сегодня живет Молодежный парламент, какие задачи ставит перед собой. Уже скоро заканчивается четвертый квартал. Знаю, что у вас работа вся спланирована. Вы работаете в разных регионах страны и нам интересно ваше мнение о том, как живут там люди, какая ситуация в том или ином регионе. Потому что одно из основных направлений развития нашей страны - это сильные регионы. И их развитие для нас очень важно", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер напомнила, что в составе молодежного парламента - представители всех областей и Минска. Стоит задача, чтобы был представитель каждого района. Это позволит более оперативно мониторить ситуацию на местах.

"Сегодня время очень непростое. Ситуация, которая складывается на белорусско-польской границе и разворачивается вокруг нашей страны, - не может не беспокоить. Фейки и ложь заполонили все. Буквально сегодня я принимала участие в совещании Президента, где были заслушаны доклады руководителей силового блока по ситуации на границе. Совет Республики очень плотно включился в вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам, - отметила Наталья Кочанова. - Нельзя спокойно и равнодушно смотреть, в каких нечеловеческих условиях находятся женщины и дети. Буквально все государственные и общественные организации Беларуси сегодня подключились к тому, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Порядка 40 т продуктов питания уже направлено этим людям. У нас на складах еще 10 т продуктов, которые мы готовы отдать, чтобы накормить этих людей. Оказывается медицинская помощь. За весь период порядка 60 человек обратились за медицинской помощью".

Наталья Кочанова подчеркнула, что при этом в сторону Беларуси неправомерно идут упреки и обвинения. "Это просто за гранью. Поэтому вы сегодня как никогда должны быть активными, работать с молодежью, встречаться с людьми, доносить правду. Особенно в молодежные аудитории. Вас видят, вас знают, поэтому вы должны работать более эффективно, более слаженно. Та ситуация, которая была в 2020 году, - все это звенья одной цепи. Не удалось тогда, и сейчас все эти провокации переросли в такую ситуацию. Поэтому наша сила в единстве, консолидации, - добавила спикер. - Необходимо ежедневно, ежечасно думать о том, что еще каждый из нас может сделать для своей страны, и чтобы голос разума был услышан. Это очень важно".

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич дополнил, что такие встречи молодых парламентариев и спикера проходят на постоянной основе. "Председатель Совета Республики всегда уделяет особое внимание взаимодействию с молодыми людьми. Идеи, которые озвучиваются членами Молодежного парламента, - от молодежи всей страны. И они сразу же попадают на самый высокий государственный уровень. Для нас это большая честь и ответственность, - сказал он. - Сегодня мы обсудили тематику, связанную с беженцами, предстоящего конституционного референдума. Это те темы, которые находятся на повестке, и по каждой из них молодежные парламентарии имеют свое мнение, высказывают его. И самое главное, что со стороны председателя Совета Республики это мнение всегда воспринимается. Многие идеи молодых парламентариев поддержаны. Совсем недавно система грантов заработала. Эту идею в свое время озвучил именно Молодежный парламент. То есть мы видим, что от идеи до ее реализации проходит не так много времени. Опять же это показатель, что молодежь слушают, слышат и ее идеи не только воспринимаются, но и реализуются на практике".

"Сегодняшнее заседание - возможность подвести промежуточные итоги. Мы говорили о том, что успели сделать в третьем квартале, сравнили наши планы с тем, что действительно успели реализовать, наметили планы на ближайшую перспективу, - отметила заместитель председателя комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью Молодежного парламента Илона Илларионова. - У нас есть проекты, которые необходимо реализовывать. Мы учитываем запросы молодежи. Впереди референдум. В рамках лидерской платформы "Команда будущего" было озвучено, что мы возобновляем работу дискуссионной площадки "Беларусь будущего", на которой с разными категориями молодежи будем обсуждать конституционный референдум и обновленный Основной закон".-0-