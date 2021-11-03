Макей 9-10 ноября посетит Москву, где состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и РФ

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей 9-10 ноября посетит Москву для участия в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий двух министерств иностранных дел", - сказала Мария Захарова.

По ее словам, программой визита предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы. "В рамках совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси 10 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы, а также проект новой программы на очередной двухлетний период, - отметила представитель МИД РФ. - Также намечены задачи внешнеполитической поддержки и дипломатического сопровождения работы по реализации интеграционных решений Высшего государственного совета и Совета министров Союзного государства".

"Коллегии внешнеполитических ведомств обсудят взаимодействие двух стран на международных площадках по проблематике прав человека с акцентом на недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ, - подчеркнула Мария Захарова. - Особое внимание стороны планируют уделить положению дел в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, взаимодействию России и Беларуси по данной проблематике в профильных многосторонних структурах".

По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов. "Включая программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на период 2022-2023 годы, план межмидовских консультаций на 2022 год и постановление коллегий, в котором найдут отражение договоренности по рассмотренным вопросам", - добавила официальный представитель МИД РФ.-0-