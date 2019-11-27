Макей: активность НАТО на западных границах ОДКБ обсуждалась на заседании в Бишкеке

27 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Активность Североатлантического альянса на западных границах ОДКБ обсуждалась на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации в Бишкеке. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании о ситуации по периметру ОДКБ докладывал исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков. "Он проинформировал о тех действиях, которые в последнее время предпринимает Североатлантический альянс на западных границах нашей организации, привел конкретные факты", - отметил министр.

"Мы также обозначили это как тему, которая вызывает озабоченность у белорусской стороны. Мы не рассматриваем действия (НАТО. - Прим. БЕЛТА) как прямую военную угрозу. Тем не менее, мы вынуждены учитывать это в планировании своей военной политики, военно-политической стратегии. Как заявлял глава белорусского государства, мы будем учитывать это и при выработке адекватных мер реагирования", - сказал Владимир Макей.

В целом, подводя итоги заседания, министр отметил, что на нем обсуждался ряд важных вопросов, связанных с перспективой деятельности ОДКБ. "Может быть, не было принято каких-то громких документов, которые сразу же привлекли бы внимание СМИ и общественности, но на самом деле принято много технических документов, которые будут способствовать совершенствованию деятельности организации в различных сферах и областях", - сказал он.

В числе таких сфер - борьба с терроризмом, распространением наркотиков, угрозами в киберпространстве.

Кроме того, обсуждался вопрос, связанный с подготовкой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "На фоне попыток фальсификации истории, которые постоянно возникают, думаю, что тот план, который был сегодня предварительно одобрен и завтра будет утверждаться на Совете коллективной безопасности на уровне глав государств, будет проводить нашу точку зрения по поводу этой даты", - отметил Владимир Макей.

Как сообщалось, 28 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Станислава Зася, министра обороны Андрея Равкова и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова. Они проинформировали главу государства о складывающейся военно-политической обстановке в связи с размещением американских войск у границ Беларуси и подготовкой стран Североатлантического альянса к предстоящим учениям "Защитник Европы - 2020".

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником, не дай бог, сможем столкнуться, - сказал белорусский лидер. - Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять".

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. "Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - заявил Президент.-0-