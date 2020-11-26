Макей: Беларусь и Россия продолжат работать над нормализацией всех видов транспортного сообщения

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На повестке дня у Беларуси и России остается чувствительный для обеих стран вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель белорусского МИД подчеркнул: "На повестке остается чувствительный для наших стран вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе. Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами".

При этом он высказал надежду, что согласованная работа по дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст свои результаты.-0-

Владимир Макей