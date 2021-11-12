Макей: Беларусь открыта для диалога и готова всем показывать ситуацию на границе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открыта для диалога и готова всем показывать ситуацию на границе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, комментируя сложившийся миграционный кризис на границе с Евросоюзом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда происходят подобного рода трагедии, то мы все должны нести ответственность. Вопрос только в том, кто как сейчас относится. Хотя этот лагерь (беженцев. - Прим. БЕЛТА) разбит на нейтральной территории, с нашей стороны подвозятся и дрова по указанию Президента Беларуси, и продовольствие, оказывается гуманитарная помощь", - отметил министр.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь также пригласила ознакомиться с ситуацией на границе представителей УВКБ ООН, Международной организации по миграции. "Мы открыты для диалога и готовы рассказывать и показывать всем ситуацию на границе. И говорить о том, что происходит. Со стороны Польши мы не видели подобного рода мер - существует четкий запрет и на визиты журналистов, и представителей различных международных организаций", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что все должны внести свой вклад в разрешение этого миграционного кризиса, и должна быть взаимная готовность к диалогу. "Потому что это общая проблема, и не только сиюминутная. Она уже назрела давно, и здесь необходим комплексный международный подход, а не попытка заниматься подробного рода обвинениями, которые происходят сейчас со стороны Польши и других стран Евросоюза", - сказал Владимир Макей.

Главе МИД также был задан вопрос, может ли Беларусь со своей стороны предоставить доступ на границу представителям Еврокомиссии, в чем им отказывает Польша.

"Мы готовы допустить на границу для ознакомления с ситуацией всех, кто обратится по этому вопросу. Представители МОМ обратились. Мы по согласованию с Госпогранкомитетом организовали эту поездку. Точно так побывали на границе и представители УВКБ ООН, ряд журналистов находятся и сегодня в приграничной зоне", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что в последнее время и со стороны Еврокомиссии прозвучали определенные запросы, есть информация, что были запросы через белорусское постпредство в Брюсселе. "Мы предоставили информацию, здесь мы находимся в тесном контакте. Определенные контакты есть, идут. Мы готовы предоставить любую информацию, связанную с обстановкой на границе между Беларусью и ЕС", - подтвердил министр.

В этом плане он отметил, что со стороны представителей МОМ и УВКБ ООН белорусской стороне была выражена признательность за транспарентность и открытость в соответствующем вопросе.-0-