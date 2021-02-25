Макей: Беларусь подверглась массированному внешнему давлению в 2020 году

25 февраля, Минск /Корр БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран в результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся президентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на заседании коллегии МИД Республики Беларусь по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2020 год, которое проходит с участием премьер-министра Романа Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что на заседании предстоит подвести итоги прошедшего года с позиции критического осмысления результатов работы, расставить акценты и определить задачи на перспективу.

Министр отметил, что повестка дня достаточно насыщенная, и в этом году немного изменен традиционный формат заседания, расширен состав выступающих. Помимо основного доклада об итогах работы органов дипломатической службы за 2020 год предложено заслушать послов Беларуси в ряде стран. По блоку вопросов продвижения экспорта на рынки стран дальней дуги ожидаются выступления руководителей министерств промышленности и сельского хозяйства и продовольствия. Ожидается также выступление премьер-министра с акцентом на предстоящие в 2021 году задачи.

"2020 год стал для нашего государства, как и для всего мирового сообщества в целом, годом испытаний. И сфера международных отношений не была исключением, - подчеркнул Владимир Макей. - Министерству иностранных дел, белорусским загранучреждениям на многих направлениях работы пришлось действовать и реагировать на стремительно меняющиеся обстановку и внешние факторы. Мы в полной мере ощутили на себе рост глобальной и региональной нестабильности, геополитического и геоэкономического соперничества, стали свидетелями нарастания напряженности в международных отношениях и дальнейшего смещения акцентов в мировой политике с партнерства в плоскость все более жесткой конкуренции, которые были только усугублены пандемией коронавируса".

"В результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся в нашей стране президентских выборов Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран. Об этом очень точно и акцентированно было сказано в докладе главы государства Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании", - обратил внимание министр иностранных дел.-0-